Karol Strasburger zdradza z żoną, jak się poznali. Nietypowe okoliczności

Karol Strasburger dzieli życie z trzecią żoną. Ich związek budził dyskusje, bo Małgorzata jest dużo młodsza od prezentera. Nie kryją się jednak ze swoimi uczuciami i wprost opowiadają o tym, co dzieje się u nich prywatnie. Tak jest i tym razem.

- Zaśmiałam się wówczas do siebie, zostając z takim niewinnym marzeniem: jeśli takich mężczyzn jest więcej na świecie to ja, Panie Boże, jednego poproszę na męża. I po 15 latach od tego momentu prośba została wysłuchana i spełniona w niespodziewanie dosłowny sposób – przyznała.

Nietypowe okoliczności poznania się to nie wszystko. Hasło "nietypowe" jest wydrukowane w ich związek od samego początku. Nietypowe były oświadczyny: Strasburger znalazł na dnie basenu gdzieś we włoskich Alpach kolczyk ze szlachetnym kamieniem. Nie znalazł właścicielki, więc zabrał go, przerobił i zaprojektował dla partnerki pierścionek.