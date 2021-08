Karolina Ferenstein-Kraśko na wakacjach. Znalazła sposób na spędzanie wolnego czasu

Karolina Ferenstein-Kraśko należy do tego grono osób, które lubią spędzać czas blisko natury. Kilka miesięcy temu wraz z mężem podjęła decyzję, że zostawia Warszawę na rzecz malowniczych Mazur. Znana jest także z niezwykłego zamiłowania do jeździectwa, prowadzi stadninę koni, co zabiera jej sporo czasu. Wraz z Piotrem Kraśko wychowują także trójkę dzieci, 14-letniego Konstantego, 11-letniego Aleksandra oraz 5-letnią Laurę.