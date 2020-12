Kraśko pęka z dumy! Posypały się gratulacje

Konie i jeździectwo to w przypadku Ferensteinów nie tylko pasja, ale i styl życia. Rodzina żony Piotra Kraśki jest właścicielem najsłynniejszej stadniny koni na Mazurach, która mieści się w malowniczym Gałkowie. Dziadek Karoliny Fereinstein był znakomitym jeźdźcą, oficerem Wojska Polskiego, który prowadził defiladę przed samym marszałkiem Józefem Piłsudskim. Jak mówią o sobie Fereinsteinowie, jazdy w siodle uczą się prędzej niż chodzić. Miłość do koni i jeździectwa z powodzeniem przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. W młodości żona gospodarza "Faktów" TVN sama odnosiła sportowe sukcesy na tym polu, a teraz wszystko wskazuje na to, że na sportową karierę w reprezentacji Polski szansę ma jej najstarszy syn.