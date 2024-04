Karolina Gilon coraz szczuplejsza. Zdradziła sekret na "dietę idealną"

Ja nie lubię sobie w życiu odmawiać. Jeśli mam ochotę zjeść pączka, to ja muszę tego pączka zjeść. (...) Tak samo pizzę, makarony kocham. I stwierdziłam tak. "Kurczę, jeśli mam ochotę na makaron, to zjem, tylko zjem go o połowę mniej. (...) Nie będę się objadać, bo to jest niezdrowe". I w momencie, kiedy zmniejszasz te porcje, to nagle kurczy ci się trochę żołądek i przestajesz mieć tak duże łaknienie - wyjaśniła Gilon w rozmowie z dziennikarzem Party.