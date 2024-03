Karolina Gilon o początkach związku z Mateuszem z "Love Island". "Próbowałam te myśli odrzucać"

To zabawne, bo w programie nie patrzyłam na niego jako na potencjalnego kandydata na partnera. Lubiłam go, ale nawet przez myśl mi nie przeszło. Później byliśmy kumplami... Dużo rozmawialiśmy... Ale totalnie koleżeńsko. Po jakimś czasie zaczął mi się podobać, próbowałam te myśli odrzucać... Aż stwierdziłam, że w sumie po co... Pomyślałam, że może warto poznawać się bliżej... Jedno spotkanie nagle zmieniło podejście do siebie. Zaiskrzyło i pyk... Otworzyliśmy oczy i zwariowaliśmy na swoim punkcie. To tak w skrócie. Kiedyś może opowiemy Wam bardziej - zdradziła na InstaStories Gilon.