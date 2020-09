Karolina Korwin-Piotrowska ostro o wzroście zakażeń. Uderza w media i rząd

Koronawirus w Polsce przybiera na sile. Zakażeń jest coraz więcej. Tylko w piątek przybyło ponad 1500 nowych przypadków. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w żółtych oraz czerwonych strefach pojawią się nowe obostrzenia. Do sprawy odniosła się Karolina Korwin-Piotrowska , która sprawę pandemii traktuje poważnie.

Maseczki obowiązkowe wszędzie? Pinkas: ich brak to egoizm, wirus nie jest wymysłem

"Mam nadzieję, że temat oszołomów z tak zwanej koalicji nie będzie już tak podniecał mediów. To jest ważniejsze. Hasło 'drugi lockdown' pojawia się coraz częściej. Tego chcecie? Może wypadałoby zacząć działać? I egzekwować noszenie maseczek, mycie rak, dystans. No chyba, że to za trudne dla ludzi, których interesują, jak widać, wyłącznie stołki i posadki dla siebie i rodziny".