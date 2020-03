Karolina Pisarek o kwarantannie. Jej związek tylko się umacnia

Karolina Pisarek jest jedną z tych gwiazd, które bardzo mocno nawołują do tego, by na czas kwarantanny pozostać w domu. Namawia fanów do respektowania wszelkich zaleceń i doceniania czasu, jaki mogą spędzić z bliskimi. Modelka przechodzi przez kwarantannę u boku swojego ukochanego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Karolina Pisarek kwarantannę spędza w towarzystwie ukochanego. (East News)