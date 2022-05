Karolina Pisarek pokazała się w bikini. Fani zbierają szczęki z podłogi

To wystarczyło, by fani zalali ją morzem komplementów. "Idealna", "Piękna", "Masz piękne ciało", "Sztos", "Mega! Pamiętam cię w początkach kariery w 'Top Model', ale teraz to petarda do kwadratu!", "Niczym Laleczka. Pięknie wyglądasz. Nie o wygląd sam oczywiście chodzi, ale masz bardzo żywotne spojrzenie, takie tańczące iskierki i przeogromną pozytywną aurę" – zachwalają internauci.