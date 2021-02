Karolina Pisarek szczerze o trudnościach: "Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej"

Karolina Pisarek na co dzień pokazuje się swoim fanom z szerokim uśmiechem na twarzy. Modelka pokazuje przeważnie same pozytywne emocje i takimi też zaraża swoich fanów. Tym razem jednak nie jest u niej wesoło.

"Mimo przeciwności losu staram się nie tracić wiary, że nic nie dzieje się bez przyczyny.. Też tak macie? Kilka dni temu skręciłam kostkę i dziś mija kolejny dzień leżenia w łóżku.. Przykro mi z tego powodu, bo specjalnie przyleciałam do Mediolanu, do pracy. Już nie kuleję i czuję się lepiej, ale nie na tyle, żeby w 100 % wrócić na tory... Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej i jak najszybciej będę mogła podzielić się z Wami dobrą wieścią i backstagem w pracy" - napisała Karolina Pisarek na Instagramie.

Sytuacja taka jak ta rzeczywiście nie napawa optymizmem. Pozostaje nam jednak wierzyć w to, co modelka - że jutro będzie lepszy dzień! Mamy nadzieję, że Karolina PIsarek szybko wróci do swojej formy.