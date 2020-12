Karolina Pisarek uciekła na Bali. Pisze o "bolesnej zmianie"

Karolina Pisarek postanowiła obejść sylwestrowe obostrzenia po swojemu. Zamiast siedzieć w Polsce, wyjechała na Bali.

Karolina Pisarek pięć lat temu zachwyciła jurorów programu "Top Model" i dobrze wykorzystała rozgłos, który zyskała w programie. Dziś może się pochwalić kontaktami na całym świecie. Modelka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie publikuje tam zdjęcia ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Co jakiś czas, ku uciesze fanów, chwali się tam swoim zgrabnym ciałem.

Teraz na jej profilu pojawiło się zdjęcie z plaży. W tle widać zachodzące słońce, a na pierwszym planie Pisarek demonstruje długą nogę. Okazuje się, że koniec roku zdecydowała się spędzić na Bali.

Oprócz zdjęcia zamieściła też długi wpis podsumowujący mijający rok. Napisała, że borykała się z emocjonalnymi problemami.

"Ten rok był dla mnie wyzwaniem. Od samego początku próbowałam odbudować swoją pewność siebie i zaakceptować taką, jaka jestem. Nie było łatwo czytać w newsach o moich 'sercowych rozterkach'. Pod koniec 2019 r. wydarzyła się ogromna zmiana w moim życiu, która była jedną z najbardziej bolesnych. 2020 to rok pełen wyzwań - nie tylko w pracy, ale i w życiu prywatnym. Codziennie starałam się odnaleźć i pokochać siebie. Był to intensywny rok dla nas wszystkich.

Podsumowując, 2021 zaczynam jako totalnie inna osoba. Osoba z bagażem doświadczeń, których nigdy nie chciałam mieć. Osoba, która mimo bólu, jaki doskwierał mi w środku, wstawała i dawała z siebie wszystko. Dziś jestem szczęśliwsza. Niektóre rany potrzebują trochę więcej czasu".

Fani zaczęli komentować: "Nawet przez myśl mi nie przeszło, że stoczyłaś taką walkę", "Trzymaj się", "Żebyś nigdy już nie cierpiała".

