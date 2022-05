Karolina Pisarek w bikini. Jej narzeczony musiał to skomentować

Karolina Pisarek opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcia wykonane na plaży. Pozowała do nich na tle morza. Miała na sobie jedynie błękitny kostium kąpielowy. Kolor perfekcyjnie wpisywał się w barwy otoczenia, a tasiemka przewiązana w pasie podkreślała wąską talię modelki. Pisarek uśmiechała się zalotnie do obiektywu, to poprawiając rozwianą fryzurę, to wstążkę na brzuchu.