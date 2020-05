Karolina Szymczak, żona Piotra Adamczyka, miała wypadek. Pokazała zdjęcie

Szymczak, podobnie jak jej mąż, zajmuje się aktorstwem. Widzieliśmy ją m.in. w filmach "Diablo. Wyścig o wszystko", czy "Polityka". Oprócz tego zajmuje się modelingiem. Wygląda jednak na to, że jej najbliższe plany zawodowe będą musiały poczekać. Szymczak złamała bark.

"Miały być zabawy na rowerku, a jest zwichnięcie ze złamaniem barku. Tutaj dosłownie mogę użyć powiedzenia, gdyby kózka (na rowerze) nie skała to by barku nie złamała. 2020 co ten rok jeszcze przyniesie... Czerwiec natomiast, zapowiada się ciekawie. Uważajcie na siebie, naprawdę polecam" – napisała na Instagramie.