Kasia Cerekwicka ostrzega przed oszustwem. "Zgłaszajcie to na policję"

Kasia Cerekwicka dała znać fanom, że ktoś się pod nią podszywa. Do oszustwa ma dochodzić w sieci. "Moi Drodzy! Miejcie oczy i głowy otwarte! Kilka dni temu otrzymałam informacje, że ktoś, podając się z imienia i nazwiska podobnego do mojego, próbuje wyłudzić od was dane osobowe, zaleca pobieranie aplikacji Google Meet do kontaktu ze mną oraz oferuje pieniądze. TO OSZUSTWO!" - przestrzegła.