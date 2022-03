Kasia Cichopek tłumaczy się z nieobecności na social mediach. Rozwód nie ma nic do rzeczy

Niedawno Kasia Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili, że rozstają się po 17 latach. Wywołało to ogromne zaskoczenie, jednak Cichopek bardzo szybko wróciła do normalnego trybu życia gwiazdy TV i Instagrama. Dopiero ostatnio zamilkła i nie wrzucała żadnych nowych treści, co wywołało niepokój wiernych fanów.