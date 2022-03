Kasia Dziurska chwali się sylwetką. Znowu zachwyciła internautów

Widzowie zachwycili się nie tylko tańcami trenerki, ale także jej wyglądem. To sprawiło, że obecnie instagramowe konto Dziurskiej obserwuje blisko 440 tys. osób. Celebrytka dba o to, by zainteresowanie jej osobą nie malało, więc często publikuje zdjęcia, na których eksponuje swoją wysportowaną sylwetkę. Nie inaczej jest z najnowszym postem.