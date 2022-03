Po złamanym sercu nie ma śladu. Zdrójkowski wyjawił, jakie relacje łączą go z Gąsiewską

Wiktora i Adam jednak radzili sobie w show-biznesie równie dobrze w duecie, co każde z nich w pojedynkę. Mimo to, zarówno fani, jak i znajomi z branży tak bardzo przyzwyczaili się do tego, że są parą, że rozstanie Gąsiewskiej i Zdrójkowskiego było dla nich niemałym zaskoczeniem.