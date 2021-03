Kasia Dziurska wskoczyła w bikini. "Uciekła" z Polski na Dominikanę

Kasia Dziurska na swoim instagramowym profilu pokazała zdjęcie, do którego pozowała ubrana jedynie w bikini. Niebieski strój odsłaniał sporo jej wysportowanego ciała. W Polsce pozowanie na świeżym powietrzu w takiej stylizacji jeszcze nie jest możliwe. Ale Dziurska przecież nie prezentowała umięśnionego brzucha w Warszawie. Gwiazda telewizji wyjechała do 4-gwiazdkowego hotelu na Dominikanie. To miejsce wręcz stworzone do tego, by nosić w nim bikini.