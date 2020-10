Przyznała się, że choruje. "Początki przypominały walkę z wiatrakami"

Kasia Dziurska największą popularność zdobyła dzięki udziałowi w 8. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". W parze z Tomaszem Barańskim dotarła aż do finału, w którym ostatecznie zajęła 2. miejsce. Rok później wystąpiła w "Dance Dance Dance" w TVP2. Tym razem na scenie partnerował jej narzeczony Emilian Gankowski. Skończyli na 3. stopniu podium. Dzięki wizytom w popularnych programach rozrywkowych trenerka fitness powiększyła swoje i tak już pokaźne grono fanów. Na samym Instagramie śledzi ją ponad 432 tys. osób.