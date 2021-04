Kasia Dziurska pochwaliła się zgrabną figurą. Pokazuje krągłości w bieliźnie

Kasia Dziurska to jedna z najpopularniejszych trenerek w Polsce. Gwiazda zyskała rozpoznawalność dzięki telewizyjnym show - wystąpiła w 8. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" i "Dance Dance Dance". Dzięki pokazywaniu się w telewizji zaskarbiła sobie spore grono fanów. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 433 tys. osób!