Dziurska pręży się nad basenem. W oczy rzuca się mikroskopijne bikini

Kasia Dziurska z rozmachem wkroczyła do show-biznesu. Najpierw zajęła 2. miejsce w finale 8. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", a później stanęła na 3. stopniu podium w "Dance Dance Dance". Dzięki wizytom w popularnych programach rozrywkowych trenerka fitness powiększyła swoje i tak już pokaźne grono fanów. Na samym Instagramie śledzi ją ponad 432 tys. osób. Skąd ten tłum? Dziurska doskonale wie, co przykuwa uwagę internautów i na swoim profilu pokazuje nie tylko efekty ćwiczeń. Tym, co najbardziej interesuje fanów, są kadry z życia prywatnego i oczywiście kuszące zdjęcia Dziurskiej. A tych nie brakuje.