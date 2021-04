Kasia Dziurska w stroju kąpielowym. Trudno oderwać wzrok

"Ciężko pracowałam na to, żeby czuć się i wyglądać tak jak teraz... osoby z hashimoto i sibo wiedzą, jak ciężka może być walka o lepsze samopoczucie, lepszą sylwetkę, lepszą siebie 🙏 ale byłam konsekwentna, miałam cel, nadal go mam i to mnie nakręca do dalszego działania" - napisała niedawno Dziurska, publikując fotkę w bikini i zachęcając do ćwiczeń.