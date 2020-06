Kasia Kowalska opublikowała post na Dzień Ojca

Kasia Kowalska pożegnała swojego ojca 8 października 2017 r. Gwiazda nie ukrywała, że była zdruzgotana stratą ukochanego taty. Byli ze sobą bardzo blisko i to on pomógł jej wychować córkę Olę. Piosenkarka po odejściu ojca zdecydowała się przełożyć koncerty i poświęciła się żałobie. Nie zdradziła, co było przyczyną śmierci. Opublikowała za to na swoim profilu na Instagramie post, który ściskał za serce.