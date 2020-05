Menadżer Kasi Kowalskiej o aferze po koncercie w Ciechanowie: "Wszystko jest na tle politycznym"

- Wciągnięto nas do tej sprawy pod pretekstem nienoszenia maseczek. Nie ma jednak dowodów, które by świadczyły o tym, że nie mieliśmy maseczek. Na terenie imprezy wszyscy poruszaliśmy się w maseczkach, a trudno, żeby na scenie wokalistka w niej śpiewała. Ten argument jest tak absurdalny jak co najmniej unieważnienie Listy Przebojów Trójki.

Mimo wszystko menadżer Kowalskiej nie zraził się do tego typu imprez. Powiedział, że wokalistka wzięłaby udział w kolejnej. Są jednak warunki: - Takie wydarzenia cały czas mają miejsca w naszym kraju tylko z udziałem lokalnych artystów. Myślę, że przyjąłbym kolejny raz takie zaproszenie. Na pewno bym teraz dużo ostrożniej sprawdził, czy organizator tego wydarzenia pilnował porządku i przepisów. A może kryterium powinno być to, do miasta rządzonego, przez jaką opcję polityczną się jedzie? Może to jest klucz. Nie wiem.