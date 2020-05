Kasia Kowalska o zamieszaniu wokół swojego koncertu: "Czy nie będzie wezwań w trybie pilnym?"

Artystka powinna zareagować na zarzuty dosyć wymownym wpisem. "W związku, że władza chce mnie ukarać m.in. za to, że nie stosowałam się na scenie do zakrywania ust i nosa... Chciałam podpytać was, czy teraz będzie dobrze? Czy nie będzie wezwań w trybie pilnym? - napisała w treści posta na Instagramie, do którego dołączyła zdjęcie w masce przypominającej wilka.