Kasia Kowalska odetchnęła z ulgą. Jej córka odzyskała przytomność

Kasia Kowalska nieustannie drży o zdrowie swojej córki, która od prawie miesiąca przebywa w jednym ze szpitali w Londynie. Pojawiło się jednak światełko w tunelu, które daje piosenkarce nadzieję, że jej Ola wróci do Polski. Stan 23-latki zaczął się bowiem w końcu poprawiać.

- Odzyskała przytomność. Jest jeszcze bardzo słaba, ale powinno być już tylko coraz lepiej. Wprowadzenie w stan śpiączki było po to, by ją podleczyć, a intubowanie, żeby płuca odpoczęły. Pewnie niedługo zostanie odłączona od aparatury, aby mogła zacząć jeść samodzielnie i wracać do sił - powiedział przyjaciel wokalistki w rozmowie z tabloidem.