Kasia Kowalska opublikowała wymowny post. Nie musiała wiele pisać

Tegoroczne święta wielkanocne będą dla Kasi Kowalskiej niezwykle trudne. Nie tylko ze względu na to, że nie spotka się z rodziną i najbliższymi z powodu pandemii koronawirusa. Wokalistka nieustannie drży o zdrowie swojej córki, która od kilkunastu dni przebywa w jednym ze szpitali w Londynie.

Niestety, piosenkarka nie może czuwać przy łóżku córki. Przez pandemię koronawirusa wszystkie loty z kraju zostały wstrzymane, przez co gwiazda utknęła w Polsce .

Kowalska, wiedząc, jak ogromne wsparcie ma w swoich fanach, co jakiś czas informuje ich na Instagramie o stanie zdrowia Oli. Z okazji Wielkanocy postanowiła opublikować nowy post. Nie musiała jednak wiele pisać. Wystarczyło kilka słów. "#spokojnych świąt #jesteśmy myślami z Olą #dziekuje❤️" - napisała.

Chcemy podziękować wszystkim ludziom, którzy walczą ze skutkami koronawirusa. Ich nazwiska nie są publicznie znane, a twarze mają skryte pod maskami. To m.in. pracownicy służby zdrowia oraz sklepów i aptek, stróże porządku, kurierzy i przewoźnicy. Krótkie, kilkusekundowe nagranie z indywidualnym podziękowaniem zwykłym bohaterom można przesyłać pod adres e-mail: dziekujebohaterom@wp.pl. Mogą to być oklaski, gest, słowo "dziękuję", nagranie kwiatów, laurki lub linki do filmów umieszczonych w serwisie YouTube lub publicznych postów na Facebooku. Materiały umieszczone na FB należy oznaczać hashtagiem #dziekujebohaterom. Wszystkie filmy zostaną wyemitowane na specjalnie uruchomionym kanale w WP Pilot.