Córka Kasi Kowalskiej wraca do zdrowia. Wokalistka poczyniła plany zawodowe

Kasia Kowalska nareszcie dzieli się z fanami dobrymi wieściami. Jej córka stopniowo wraca do zdrowia, a ona sama w końcu może odetchnąć z ulgą. To także dobra wiadomość dla wielbicieli talentu artystki. Oznacza bowiem, że piosenkarka wraca do pracy.

(ONS.pl)