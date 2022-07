Kasia Moś zachwyca w skąpym bikini. "Auć, ekran parzy"

Przypomnijmy, że Kasia Moś szerszą rozpoznawalność zdobyła w 2014 r. po występie w "Must be the Music. Tylko muzyka", a trzy lata później przypomniała o sobie, gdy reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji. Muzyką zajmowała się jednak dużo wcześniej.