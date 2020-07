Kasia Nosowska o wyborach prezydenckich: "Czy nie warto czasem odpocząć?"

Katarzyna Nosowska bardzo często zabiera głos w mediach społecznościowych. Miesiąc temu dołączyła do gwiazd, które sprzeciwiają się cenzurze w Trójce Polskiego Radia. Artystka nie mogła przejść obojętnie obok tego, do czego doszło w publicznej rozgłośni. Piosenkarka również dba o swój scenicznych wizerunek, często pokazując dystans do siebie samej.