Kasia Nova prosi o pieniądze na nową płytę. Prawie nikt nie chce jej pomóc

Kiedy walczyła o bilet na Eurowizję, chórzystki odmówiły współpracy, tancerki też podobno chciały odejść. Na pieńku z Novą miał też jej menadżer, Maciej Durczak (prywatnie mąż Ani Wyszkoni). Po klapie związanej z jej płytą Brodowska oczerniła Durczaka w kolorowej prasie, twierdząc, że "jedyne, co robi, to przyczepia się do już znanych osób i udaje, że wkłada dużo pracy w ich promocję".