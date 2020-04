Kasia Sokołowska o centrum Warszawy za oknem. "To szokujący widok"

Kasia Sokołowska ma apartament z widokiem na centrum Warszawy. Codziennie widywała tłumy ludzi, przemierzające miasto. Dziś widok za oknem wygląda zupełnie inaczej.

Cały czas trwa "kwarantanna społeczeństwa", a Polacy w dużej mierze stosują się do zaleceń rządu. Najważniejsze brzmi: zostańcie w domu. Przypominają o tym często gwiazdy, które chętnie opowiadają o tym, jak wygląda ich sytuacja podczas tej izolacji. Kasia Sokołowska należy do tych, która raczej oszczędnie komunikuje się z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak w jej przypadku wygląda życie z dala od ludzi?

"Prostota. Dyscyplina. Izolacja. Odpowiedzialność" - napisała jakiś czas temu Kasia Sokołowska.

W ostatnim wywiadzie dla magazynu "Show" reżyserka pokazów i bizneswoman opowiedziała, jak wygląda teraz jej sytuacja w związku z pandemią koronawirusa.

Sokołowska mieszka w wieżowcu w centrum stolicy. Przyznaje, że to, co widzi przez okno, znacznie różni się od tego, do czego się przyzwyczaiła.

- To szokujący widok. Nie pamiętam, żeby to miasto, które mnie otacza, a które widzę z okna, było tak wyludnione i ciche. Wstrząsające jest to zestawienie kiełkującej wiosny z brakiem ludzi na ulicach - przyznaje.

Powiedziała, że "jej sytuacja zmieniła się radykalnie". Żyła na wysokich obrotach. Pracowała w mediach i przy kilku projektach artystycznych. Wszystko trzeba było odłożyć na "nie wiadomo kiedy".

- Niezależnie od zawodu, jaki się uprawia, wszystkim jest teraz trudno. Ciężko to będzie przetrwać i psychicznie, i w wielu przypadkach też - finansowo - zauważa.

Sokołowska poza tym, że jest jurorką w "Top Model", ambasadorką kilku marek modowych i biżuteryjnych, jest przede wszystkim bizneswoman. Stworzyła własną markę butów i pracuje jako dyrektor artystyczny hotelu Lake Hill Resort and Spa.

Przyznaje, że izolacja dała jej coś, czego wcześniej w życiu nie miała: porządek dnia, spokojny, regularny rozkład zadań.

- Zbawienna jest rutyna, której do tej pory, szczerze mówiąc, nie miałam. Moje życie było totalnie szalone: wiele godzin pracy, brak snu, jedzenie o dziwnych porach. Teraz nastała zdrowa regularność - punktuje.