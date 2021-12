Kasia Tusk przebywa z córką w szpitalu. "Zbieramy się tu po roztrzaskaniu na milion kawałków"

Katarzyna Tusk wraz z najmłodszą pociechą przebywa w specjalistycznym szpitalu dziecięcym w Gdańsku. "Spędzimy tu na pewno jeszcze trochę czasu, ale w porównaniu do strachu, który przeżyłam, długi pobyt w szpitalu jest jak pstryczek w nos. Tym bardziej, że trafiłyśmy pod najlepszą możliwą opiekę. Personel Szpitala Polanki to dziś dla mnie prawdziwi bohaterowie. Jeśli nasz skarb wyjdzie stąd bez większego szwanku będzie to wyłącznie ich zasługa" - napisała na swoim blogu.