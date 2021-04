Kasia Tusk w białym garniturze. Fanki sprawdziły cenę

Jednak najnowszy instagramowy post blogerki wywołał burzę. Kasia Tusk postanowiła prześledzić trendy modowe i powiadomić fanki, co będzie najmodniejsze w nadchodzącym sezonie. "Za to sezon letni ma być podobno całkowitą przeciwnością tego, co lubimy mieć na sobie, zalegając na kanapie. I nie chodzi o to, aby wracać do szpilek na molo (😳), ale żeby z większą dbałością celebrować to, co w pandemicznej rzeczywistości nam wolno" – napisała.