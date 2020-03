Kasia Tusk wsparła finansowo służbę zdrowia w obliczu koronawirusa

Pandemia koronawirusa zmieniła nie tylko organizację wydarzeń publicznych, ale wtargnęła przede wszystkim w codzienność ludzi. Służba zdrowia robi, co może, by pomagać w leczeniu obywateli i przestrzegać ich przed ryzykownymi zachowaniami. Ale to nie wystarcza.

- W geście solidarności do końca niedzieli 10% wartości każdego zamówienia w sklepie www.mlecollection.com zostanie przekazana na zbiórkę siepomoaga.pl, która zbiera pieniądze na sprzęt szpitalny niezbędny do pracy podczas pandemii koronawirusa - czytamy w oświadczeniu Kasi Tusk na jej InstaStory.

W trakcie nagrywania relacji, Kasia wykazała się nie lada dystansem do samej siebie. Zwróciła uwagę na to, że mówi do swoich obserwatorów z brudną bluzką. Dla fanów blogerki była to także okazja, żeby zobaczyć jej córeczkę. Zresztą zobaczcie sami: