Kasia Warnke u fryzjera. Gwiazdy zazwyczaj nie chwalą się podobnymi ujęciami

Katarzyna Warnke to zmysłowa blondynka o wyrazistej urodzie. 43-latka, jak na aktorkę przystało, od czasu do czasu ulega metamorfozom. Kiedy kilka lat temu zaczęło być o niej głośno, miała na głowie burzę jasnych, długich włosów, które chętnie układała w fale. Jednak ze względu na role filmowe pukle w słonecznym odcieniu zostały zastąpione przez platynowego, dłuższego boba (rola Anny w "Kobietach mafii"), a później całkiem ścięte. Co ciekawe, choć Warnke ogoliła głowę, by zagrać zawodniczkę MMA, zdjęcia przerwano, więc jej poświęcenie poszło na marne.