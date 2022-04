Katarzyna Ankudowicz o utracie ciąży i reakcji otoczenia

Na początku kwietnia aktorka nie miała do przekazania jednak dobrych wiadomości. Tuż przed urodzinami swojej córeczki Konstancji dowiedziała się, że straciła ciążę. To musiało być bardzo ciężki przeżycie, tym bardziej, że marzyła on a o kolejnym dziecku. Zamieściła smutny i przejmujący post na swoim Instagramie: