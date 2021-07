Katarzyna Ankudowicz żegna kochanego psa. "Dziękuję ci za wspólną podróż"

"Zjeździłeś z nami Polskę i okolice, turystycznie i zawodowo, byłeś na niejednej scenie i w wielu, wielu hotelach. Kto by pomyślał, skoro na początku bałeś się nawet wyjść siku. Działało przekupstwo kiełbaskami i psimi ciastkami. Kochałeś jeść, czy to karma za miliony monet, czy śmietniki, aż w końcu to, co spadło z talerzyka Konstancji" - zdradziła Katarzyna Ankudowicz.