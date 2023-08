Katarzyna Bosacka rozstała się z mężem. Jeszcze miesiąc temu opowiadali o wielkiej miłości

Katarzyna Bosacka to przede wszystkim jedna z gwiazd stacji TVN Style. Od lat uczy Polaków, jak mądrze jeść i robić zakupy. W swoim CV ma prowadzenie takich programów jak m.in. "Wiem, co jem", "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" oraz "MądrzeJEMY". I choć prezenterka może pochwalić się niezachwianą pozycją w telewizji i udaną karierą, udało jej się również założyć, wydawać by się mogło, szczęśliwą rodzinę. Wyszła za mąż 26 lat temu i dziś jest mamą aż czworga dzieci: najstarszy Jan ma 25 lat, Maria ma 20 lat, Zofia 18 i najmłodszy Franek 9 lat.