Bujakiewicz wzięła ślub w sekrecie. Dopiero po 2 latach pokazała filmik

- Zaręczyłam się. Oświadczył się w górach, w Wigilię, jak w "Listach do M.". Powiedział: "Miejmy to już za sobą", bo miał taki atak społeczeństwa - powiedziała w "Dzień Dobry TVN".

"Ach co to był za ślub! Martuniu to był Twój pomysł! Ty mi to zorganizowałaś! Ty wspaniale prowadziłaś ten hotel! Powodzenia w kolejnych swoich projektach. Dziękujemy" - podpisała filmik na Instagramie.