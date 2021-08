Poruszające wyznanie. "Łkałam do środka. Koniec dzieciństwa"

"Kilka minut po 6-tej, kiedy robiłam sobie kanapki do pociągu, usłyszałam tę straszną wiadomość. Księżna Diana nie żyje. Dla niej był to tragiczny koniec, dla mnie ten dzień był nowym początkiem, a za razem końcem beztroskiego dzieciństwa. Pamiętam, jak bardzo płakałyśmy z mamą, nie pamiętam jednak, czy bardziej smuciła nas śmierć Diany, czy mojej przeprowadzki do stolicy. W pociągu, kiedy pasażerowie rozmawiali o Lady Dianie, łkałam do środka" - wyznaje Kasia.