Katarzyna Chrzanowska mieszka w Hiszpanii. Opowiada o pandemii koronawirusa

Katarzyna Chrzanowska od czterech lat mieszka koło Malagi w Hiszpanii. Często jednak przyjeżdżała do Warszawy, gdzie mieszkają jej rodzice.

- Od 14 marca jest nakaz pozostania w domach. Mieszkam z córką Celiną na peryferiach Santa Rosa. Mam cztery koty i cztery psy. Dwa z nich przygarnęłam po zmarłym sąsiedzie. W niedzielę ludzie poszli do parku i na plażę. Jeździły radiowozy, a z megafonów słychać było komunikaty, żeby wracać do domów pod groźbą mandatów od 500 do 1000 euro. Można wyjść tylko po żywność lub z psem. Dlatego pomysłowi Hiszpanie wypożyczają psy od właścicieli za pieniądze, żeby tylko wyjść na dwór - powiedziała aktorka w rozmowie z tygodnikiem "Życie na gorąco".