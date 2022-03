Zarabiali krocie. Teraz Cichopek i Hakiel podzielą miliony

"Mają też ponadstumetrowy apartament wart ok. 2 mln zł i 50-metrowe mieszkanie w ekskluzywnej lokalizacji za prawie 700 tys. zł. Trzy lata temu spieniężyli za ok. 3 mln zł swoją 500-metrową willę na Wilanowie. Kasia jeździ luksusowym audi Q5 za ok. 300 tys. zł, a Marcin porusza się volkswagenem golfem za ok. 150 tys. zł. Do tego dochodzą oszczędności" - czytamy.