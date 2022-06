Katarzyna Dowbor pomaga mamie. "Wspieram ją z całych sił w zachowaniu samodzielności"

"Super Express" opublikował zdjęcia Katarzyny Dowbor i jej mamy, która porusza się przy pomocy "balkonika". Fotoreporterzy przyłapali panie na parkingu, gdy wsiadały do samochodu. - Pani Krystyna ma problemy z nogami i porusza się o balkoniku. Katarzyna pomagała jej w dotarciu do samochodu, a wnuczka podtrzymywała ją, gdy ta próbowała do niego wsiąść - zdradził tabloidowi informator.