Po tej sytuacji nie było wyjścia. Mama Katarzyny Dowbor w końcu przystała na prośbę córki

- Mama mieszka u mnie, bo ma już prawie 90 lat. Radzi sobie dobrze, jest bardzo sprawna intelektualnie i to jest fajne. Natomiast od paru lat ma problemy z poruszaniem. Kiedyś się wywróciła i trochę poobijała. Stwierdziliśmy z bratem, że nie powinna mieszkać już sama. (...) Uznaliśmy więc, że lepiej będzie, gdy mama się przeprowadzi do mnie. Przez wiele lat mama nie chciała tego zrobić, bo już wcześniej to proponowałam. (...) Jednak po tym wypadku mama też doszła do wniosku, że musi się zgodzić i taką podjęłyśmy decyzję - przyznała Dowbor w rozmowie z "Faktem".