Katarzyna Figura ma dwie córki. Jak dziś wyglądają Koko i Kaszmir?

Córki Katarzyny Figury dorastały na oczach całej Polski, a ich losy do dziś wzbudzają zainteresowanie mediów. Starsza z pociech aktorki ma już 21 lat i obecnie jest w trakcie studiów. Koko niegdyś planowała związać swoją przyszłość z reżyserią i to właśnie ten kierunek zgłębiała, mieszkając we francuskiej stolicy. W 2022 roku w "DD TVN" starsza z córek Figury opowiadała nawet o zamiarze nakręcenia filmu, w którym zagrałaby jej mama. Wygląda jednak na to, że w pewnym momencie postanowiła obrać inną życiową drogę. W ubiegłorocznej rozmowie z "Vivą!" aktorka zdradziła bowiem, że Koko "przenosi się na studia fotograficzne do Londynu".