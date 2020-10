Katarzyna Grochola żyła z psychopatą. Dopiero terapia pomogła jej się uwolnić

– To zdarzyło się przed wielu lat. Mam wrażenie, że w innym życiu, Ale dzięki tamtej historii rozumiem, jak skutecznie mózg ofiary potrafi się oszukiwać. (...) Wchodziłam do kuchni i paraliżował mnie strach, gdy mój ówczesny partner pojawiał się w drzwiach, bo... zupa była za słona. Znosiłam to trzy lata, ukrywając prawdę przed rodziną, znajomymi. Dopiero, gdy wrzucił mojego kota między psy, które go rozszarpały, powiedziałam sobie: "Kaśka, zrób coś!". (...) Od tamtej chwili jestem przeciwniczką posiadania broni w domu, bo gdybym ją miała, może bym jej wtedy użyła – mówi w wywiadzie dla gazety. Dodała, że dopiero terapia pomogła jej zakończyć ten rozdział w życiu.