Katarzyna Kolenda-Zaleska gratuluje Jerzemu Owsiakowi i wbija szpilę rządowi

Jerzy Owsiak podał kwotę tegorocznej zbiórki. Podczas 28. finału WOŚP zebraliśmy 186 133 610 zł i 66 gr. To oznacza nowy rekord. Na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej założyciel i prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oprócz ogłoszenia wyniku, stwierdził również, że zebrana kwota to "niecałe 10 proc. z 2 mld zł przekazanych na TVP" . Zaapelował, aby zaprotestować przeciw tej decyzji na jego profilu na Facebooku.

- Mam prośbę do wszystkich Polaków. Wejdźcie na mojego Facebooka. Mam do was pytanie: czy nie zgadzacie się z tą decyzją? Wystarczy kliknąć. Jak zbierzemy milion kliknięć, będziemy mieć prawo by mówić, że te pieniądze zostały przeznaczone niezgodnie z wolą narodu - powiedział.