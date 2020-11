Ma młodszego męża. Jej rodzice długo nie mogli tego zaakceptować

Katarzyna Pakosińska długo nie mogła znaleźć drugiej połówki. Wszystko zmieniło się, gdy aktorka wyjechała do Gruzji. To właśnie tam poznała przystojnego mężczyznę o śniadej karnacji. Irakli, bo tak ma na imię, jest dziennikarzem telewizyjnym - prywatnie samotnym ojcem dwojga pociech. To była miłość niemalże od pierwszego wejrzenia. Choć od tamtej chwili minęło już kilka lat, oboje świata poza sobą nie widzą. Wiedzą, że chcą spędzić ze sobą resztę życia, co udowodnili trzy lata temu, stając na ślubnym kobiercu. Ich związek wciąż jednak skrywa wiele tajemnic, a jedna z nich dopiero teraz ujrzała światło dzienne.