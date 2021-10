Katarzyna Skrzynecka zaoszczędziła sporą kwotę. Wolała zrobić to własnoręcznie z córką

Skrzynecka zdradziła, że zrobiły to za pomocą kija od szczotki, folii aluminiowej do żywności, żarówek LED na 3 baterie, mini słoiczka do przypraw oraz taśmy klejącej. Koszt? Łącznie 35 zł. "I można??? Można! Jesteśmy z siebie dumne" – napisała.