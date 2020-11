Katarzyna Skrzynecka nie do poznania. Pokazała się z łysą głową!

Katarzyna Skrzynecka to jedna z tych gwiazd, które są mocno aktywne w mediach społecznościowych. Aktorka lubi dzielić się ze swoimi fanami wydarzeniami, które dzieją się zarówno w jej życiu zawodowym, jak i prywatnym. Jej najnowszy post wywołał szczególne poruszenie. Skrzynecka przeszła prawdziwą wizerunkową metamorfozę i na potrzeby swojej pracy stała się łysa.

"Łyso mi, czyli coś jest na rzeczy, tylko co" – napisała tajemniczo w swoim poście.

Rzecz jasna nowy wygląd Skrzyneckiej jest efektem charakteryzacji, a nie rzeczywistego zgolenia maszynką. Aktorka nie zdradziła, dlaczego musiała przejść taką przemianę, ale fani są przekonani, że chodzi o "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" . W końcu to właśnie w tym programie Skrzynecka pokazała, że jest specjalistką od różnego rodzaju zmian wizerunkowych. W 2014 roku wygrała pierwszą edycję, a od drugiej jest jego jurorką.

Skrzynecka twierdzi, że nie jest królową kiczu. Ma swoją teorię

A jak internauci zareagowali na oryginalną prezencję Skrzyneckiej? Jak się można domyślać, nie szczędzili jej komplementów. Niejeden z nich napisał, że takie wydanie wyjątkowo pasuje aktorce. "Pani nawet bez włosów jest piękna", "urocza jest Pani i tyle", "Ale piękna głowa" – to jedne z komentarzy. Ktoś nawet porównał Skrzynecką do Sinead O’ Connor, co wydaje się całkiem dobrym tropem.